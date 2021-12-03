ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

На электростанции Ахметова произошла авария и утечка токсического вещества, но проверяющих на ТЭС не пустили – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Авария произошла на Бурштынской ТЭС
Авария произошла на Бурштынской ТЭС
Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook

На Бурштынской ТЭС ("ДТЭК Западэнерго") осенью произошла авария, в результате которой в окружающую среду могло попасть опасное количество токсического вещества – мышьяка. Об этом идет речь в расследовании программы "Схеми" (проект "Радіо Свобода" и UA: Перший) и Центра противодействия коррупции, опубликованном 2 декабря.

В материале сказано, что местные жители заметили аварию в начале ноября. В пресс-службе электростанции тогда сообщали, что речь идет о прорыве коллектора, и "отрицательного влияния на окружающую среду не обнаружено". 

Журналистов на территорию ТЭС не пустили, но они с дрона сняли на видео территорию и последствия аварии. Видео, на котором видна затопленная черной жидкостью территория, показали экспертам. По оценке "Схем", затоплено было около 10 га. Эксперты, с которыми пообщались журналисты, считают, что речь шла не о прорыве коллектора, а об аварии на золошлакопроводе – трубопроводе, по которому под давлением воды из ТЭС откачивают отходы от сжигания угля (золу, шлак) в специальные места их хранения. 

"Судя по характеру, по цвету, это золошлаковые материалы. И судя по количеству воды, это вылил при полностью оборванном золошлакопроводе в течение, наверное, десятка часов", – рассказал журналистам после просмотра видео Владимир Печерский, бывший старший машинист турбинного цеха Чернобыльской атомной станции, также работавший на станциях ДТЭК.

Специалист Европейского экологического бюро Джей Кришна, специализирующийся на работе угольных станций и последние десять лет работавший с Greenpeace, считает, что речь идет о локализованном разливе, "похожем на протекание трубы золошлакопровода". 

Государственных экологов, которые прибыли на станцию с проверкой 11 ноября, туда не пустили.

"При этом журналистам удалось зафиксировать, как с места разлива жидкость откачали в Бурштынское водохранилище, расположенное рядом с ТЭС. Из него вода попадает в местную реку Гнила Липа, а оттуда – течет по Украине в Днестр, вплоть до молдавской границы – и дальше", – сказано в расследовании. 

Журналисты взяли пробы воды из места разлива и водохранилища и отдали на экспертизу. В первой пробе обнаружили превышение допустимой нормы концентрации мышьяка. Как объяснил химик Евгений Юрченко, мышьяк содержится в угле, сжигаемом станцией, после чего оно превращается в золу, в которой остается этот токсический элемент.

В водохранилище превышение концентраций мышьяка не обнаружили. Юрченко говорит – это связано с тем, что в водоеме жидкость с мышьяком растворяется и становится менее концентрированной.

В ДТЭК на момент публикации расследования не ответили на запрос журналистов с просьбой прокомментировать результаты этой экспертизы. 

Центр противодействия коррупции обратился в Офис генпрокурора с заявлением о преступлении. 

Контекст:

Бурштынская ТЭС входит в состав "ДТЭК Западэнерго", расположена возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ринат Ахметов, уголь, авария, ДТЭК, ТЭС, экспертиза, электростанция, Центр противодействия коррупции, ДТЭК Западэнерго
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фантастическая осенняя лазанья из кабачков". Рецепт Ольги Сумской
"Фантастическая осенняя лазанья из кабачков". Рецепт Ольги Сумской
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать
"Мама в 71 выглядит лучше, чем дочь". Волочкова показала свою мать
"Это незабываемо". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский заявил, что в Украине у него есть вторая семья
"Это незабываемо". Судья "Танцев со звездами" Чмерковский заявил, что в Украине у него есть вторая семья
"Всегда красивая, молодая и позитивная". 58-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем питании
"Всегда красивая, молодая и позитивная". 58-летняя Ингеборга Дапкунайте рассказала о своем питании
"Какова красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в корсете оголила плечи возле новогодней елки
"Какова красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в корсете оголила плечи возле новогодней елки
Morgenshtern на первом месте. Spotify показал, кого чаще всего слушали украинцы в 2021 году
Morgenshtern на первом месте. Spotify показал, кого чаще всего слушали украинцы в 2021 году
"Тебе идет", "Крутая блондинка". Сопонару из "Женского квартала" засветила голую спину и грудь
"Тебе идет", "Крутая блондинка". Сопонару из "Женского квартала" засветила голую спину и грудь
"Мои растяжки похожи на древо жизни". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото
"Мои растяжки похожи на древо жизни". Беременная plus-size-модель Эшли Грэм полностью обнажилась для фото
  "Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас
  "Это самый бедный вид спорта". Саблистка Харлан рассказала, на что потратила призовые за золото в Пекине и как зарабатывает сейчас
Донателла Версаче поделилась архивным черно-белым фото с братом Джанни в день его рождения
Донателла Версаче поделилась архивным черно-белым фото с братом Джанни в день его рождения
"Красивая пара". Жена Дорна показала, как муж целует ее в висок
"Красивая пара". Жена Дорна показала, как муж целует ее в висок
"Сладкая мамаша", "Как этой женщине удается так выглядеть?" Херли снялась без бюстгальтера в узком платье с огромным декольте
"Сладкая мамаша", "Как этой женщине удается так выглядеть?" Херли снялась без бюстгальтера в узком платье с огромным декольте
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги
"Просто пушка", "Королева". Узерли позировала перед камерой, широко расставив ноги
Дикусар о "Танцах со звездами": На протяжении последних эфиров было видно, что для судей победителем был Логай. Мы все это поняли
Дикусар о "Танцах со звездами": На протяжении последних эфиров было видно, что для судей победителем был Логай. Мы все это поняли
  "Бег меня стимулирует". 55-летняя Сумская рассказала о своих пробежках
  "Бег меня стимулирует". 55-летняя Сумская рассказала о своих пробежках
Ирина Шейк в кожаном боди с глубоким декольте поддержала Брэдли Купера на премьере фильма
Ирина Шейк в кожаном боди с глубоким декольте поддержала Брэдли Купера на премьере фильма
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (78761)
2
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды (70574)
3
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (65524)
4
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (60024)
5
"Соски", "Мадонна разозлится". Бывшая возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала голую грудь (58572)
6
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (56257)
7
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов (52747)
8
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака (44303)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS