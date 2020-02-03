Нападавшим с ножом в Лондоне был мужчина, который отсидел в тюрьме за терроризм – СМИ

Судеш Амман, которого 2 февраля застрелили в Лондоне за нападение с ножом, был приговорен к трем годам тюрьмы за распространение террористической литературы, но вышел на волю раньше срока, отмечает ВВС.

Мужчиной, который 2 февраля напал с ножом на прохожих на юге Лондона, был 20-летний Судеш Амман. Об этом сообщает ВВС.

В конце 2018 года Аммана отправили в тюрьму на три года и четыре месяца за распространение террористической литературы. Репортер BBC по внутренним делам Даниэль Де Симоне рассказал, что обвиняемый улыбался во время вынесения приговора.

Аммана также подозревали в подготовке террористической атаки.

Из тюрьмы его освободили около недели назад, когда он отбыл только часть срока.

ВВС отмечает, что во время нападения в Лондоне Амман находился "под активным полицейским наблюдением", однако смог напасть на людей с ножом в магазине и за его пределами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже анонсировал "фундаментальные изменения" в работе с лицами, которые были осуждены за связанные с терроризмом преступления.

2 февраля в южном районе Лондона Стретем мужчина напал с ножом на прохожих, после чего его застрелили полицейские. Также пострадали три человека: двое от ударов ножом и один, предположительно, порезался стеклом, разбитым пулями полицейских.

Полиция рассматривала инцидент как террористический. У погибшего обнаружили муляж взрывного устройства.