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"Не выбрал безопасную скорость". В Черкасской области в ДТП попал автобус, пострадали 42 человека

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ДТП случилось возле села Доброводы, отметили в полиции
ДТП случилось возле села Доброводы, отметили в полиции
Фото: Анастасія Столбова / Facebook

В ночь на 8 июля в Уманьском районе Черкасской области съехал с дороги автобус с десятками пассажиров. Об этом проинформировала в Facebook полиция региона.

"Автопроисшествие произошло около 2.00 вблизи села Доброводы. [...] Правоохранители предварительно установили, что 56-летний водитель транспортного средства EOS на закругленном участке дороги влево не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. В результате автобус выехал за пределы правого края проезжей части дороги и перевернулся", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в момент ДТП в автобусе находились водитель и 41 пассажир.

"Водитель автобуса и 22 пассажира получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы", – рассказали правоохранители.

Аварию расследуют в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, вследствие чего получено телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/cherkasypolice/posts/pfbid0t18wJV5y5MYWkhxZx6aJQJUm2C96Xe64ADSgVsFUGQSaik9Wg2nCWPJBHfaEqP9Xl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ДТП, полиция, авария, автобус, скорость, пассажиры
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