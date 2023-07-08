"Не выбрал безопасную скорость". В Черкасской области в ДТП попал автобус, пострадали 42 человека

"Автопроисшествие произошло около 2.00 вблизи села Доброводы. [...] Правоохранители предварительно установили, что 56-летний водитель транспортного средства EOS на закругленном участке дороги влево не выбрал безопасную скорость и не учел дорожную обстановку. В результате автобус выехал за пределы правого края проезжей части дороги и перевернулся", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в момент ДТП в автобусе находились водитель и 41 пассажир.

"Водитель автобуса и 22 пассажира получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницы", – рассказали правоохранители.

Аварию расследуют в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, вследствие чего получено телесное повреждение средней тяжести) Уголовного кодекса Украины.