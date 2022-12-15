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САП сообщила о подозрении нардепу, который не задекларировал квартиру. По данным СМИ, это депутат от "Слуги народа"

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СМИ утверждают, что подозрение получил Пашковский
СМИ утверждают, что подозрение получил Пашковский
Фото: Максим Пашковський / Facebook

Действующему народному депутату Украины объявили подозрение по делу о внесении в декларацию недостоверных сведений, проинформировала 15 декабря в Fаcebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Забыл" задекларировать арендованную квартиру – САП и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины. – "ГОРДОН") сообщили о подозрении еще одному действующему нардепу. [...] Установлено, что в декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года", – говорится в сообщении.

В САП отметили, что уголовное производство было открыто по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, которое более чем в 865 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 закона Украины "О предотвращении коррупции", – объяснили в прокуратуре.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid039ZnxSvKeBh6uqVUdnaRr4QobVq9JYYVhs1u4ewfKeLAY8iLfdDULroKMVBVLLmil

САП не указала фамилию нардепа, но по данным УНН, речь идет о члене парламентской фракции партии "Слуга народа" Максиме Пашковском.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: коррупция, прокуратура, аренда, декларация, антикоррупционное бюро, парламент, прожиточный минимум, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, подозрение, САП, уголовное производство, имущество, квартира, Слуга народа, нардеп
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