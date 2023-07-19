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Оккупанты обстреляли жилой дом в центре Очакова, есть раненые – полиция

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Оккупанты обстреляли жилой дом в центре Очакова, есть раненые – полиция

Фото: Сергій Шайхет - начальник поліції Миколаївщини / Telegram

Российские оккупанты нанесли удар по центральной части Очакова Николаевской области, сообщил в Telegram начальник полиции региона Сергей Шайхет.

"Очередной террор города Очаков. В этот раз – жилая пятиэтажка в центре города. Есть раненые, но угрозы их жизни нет", – написал он.

Шайхет отметил, что на месте работают правоохранители и спасатели.

Видео с места происшествия опубликовала в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В посте, в частности, сказано, что обстрел оккупанты вели из реактивных систем залпового огня "Град".

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/578153864490876/

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, однако оккупанты регулярно обстреливают Николаевскую область.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: полиция, раненые, Николаевская область, обстрелы, Очаков, российские оккупанты
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