Оккупанты обстреляли Золочев Харьковской области, погибли мирные жители – прокуратура

"По данным следствия, 11 июля военные страны-агрессора обстреляли поселок городского типа Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли двое мирных жителей: 74-летняя женщина и 63-летний мужчина", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что оккупанты повредили и разрушили ряд жилых домов.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины ведет Национальная полиция.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские войска неоднократно обстреливали Золочев, который находится в 15 км от границы с Россией.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.