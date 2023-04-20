"Опровергнуто очередное вранье". Пресс-секретарь Яценюка сообщила, что политик выиграл суд о проекте "Стена"

По ее словам, суд решил "признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию" Яценюка слова "некоего Олега Соскина", который в 2020 году в статье на сайте "Главред" заявил, что Яценюк "украл деньги проекта "Стена".

Представитель Яценюка подчеркнула, что "опровергнуто очередное вранье".

"Почти три года ушло на то, чтобы в судебном порядке доказать: слова Соскина – наглая ложь. Имеем яркий пример, как легко в информационное пространство запустить безосновательное дерьмо, подпитывая тысячи фейкометов, и сколько времени нужно, чтобы восстановить справедливость. Но справедливость стоит того", – объяснила Лаппо.

В комментариях к посту Лаппо отметила, что "уже было несколько решений", похожих на это.