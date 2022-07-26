Подозреваемому в коррупции экс-главе АРМА избрали меру пресечения в виде залога 3,1 млн грн

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему главе АРМА, который подозревается вместе с другими лицами в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн. Суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 101 250 грн", – говорится в сообщении.

В САП уточнили, что мера пресечения действует до 12 сентября.

Специализированная антикоррупционная прокуратура не уточняет имя подозреваемого, но известно, что в 2016–2019 годах, когда, по данным следствия, имело место коррупционное действие, руководителем АРМА был Антон Янчук. В комментарии "Украинской правде" он подтверждал объявление подозрения.