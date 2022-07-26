Подозреваемому в коррупции экс-главе АРМА избрали меру пресечения в виде залога 3,1 млн грн

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему главе АРМА, который подозревается вместе с другими лицами в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн. Суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 101 250 грн", – говорится в сообщении.
В САП уточнили, что мера пресечения действует до 12 сентября.
Специализированная антикоррупционная прокуратура не уточняет имя подозреваемого, но известно, что в 2016–2019 годах, когда, по данным следствия, имело место коррупционное действие, руководителем АРМА был Антон Янчук. В комментарии "Украинской правде" он подтверждал объявление подозрения.
13 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) рассказывало, что о подозрении в коррупции при торговле арестованным имуществом сообщали, кроме экс-главы АРМА, еще четырем лицам: начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалисту отдела по развитию предприятия госпредприятия "Сетам", оценщику, учредителю и директору частной компании.
Следствие установило, что должностные лица АРМА в сговоре с представителями "Сетам", частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости через торговую площадку "Сетам" имущества, арестованного в рамках уголовных дел, и переданных в управление АРМА.
Схема действовала следующим образом: арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения определений следователя судьи. Чиновники АРМА, в свою очередь, готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость.
В дальнейшем имущество оценивала компания – участник схемы по существенно заниженной стоимости. Затем имущество выставлялось на электронные торги, организованные "Сетам". А представители госпредприятия организовывали торги таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.
Правоохранители получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов этой схемы в 2019 году. А именно:
В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих четырех эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн.
Правоохранители инициировали наложение ареста на упомянутые земельные участки и деньги, уплаченные за речной песок. Детективы НАБУ исследуют другие эпизоды коррупционной деятельности при реализации арестованного имущества.