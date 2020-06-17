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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейский из Каховки два раза выстрелил в ногу знакомому, чтобы скрыть убийство – ГБР

Полицейский из Каховки стал свидетелем ссоры, в результате которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину, и скрыл это преступление, сообщает Государственное бюро расследований.

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В случае доказательства вины полицейскому грозит до трех лет лишения свободы
В случае доказательства вины полицейскому грозит до трех лет лишения свободы
Фото: depositphotos.com

Государственное бюро расследований сообщило о передаче в суд обвинительного акта в отношении бывшего работника Каховского отдела полиции в Херсонской области, который обвиняется в сокрытии убийства.

Следствие установило, что во время празднования Нового года полицейский стал свидетелем ссоры, в результате которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину. При этом полицейский без какого-либо принуждения согласился скрыть это преступление. Для этого он взял травматический пистолет, который был у погибшего, и для имитации условий самообороны произвел несколько выстрелов в ногу своему товарищу.

В ГБР отметили, что из-за этого правоохранители некоторое время рассматривали ложную версию – убийство с целью самозащиты.

В случае доказательства вины полицейскому грозит до трех лет лишения свободы.

Теги: оружие, убийство, полиция, Херсонская область, следствие, Государственное бюро расследований
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