Полицейский из Каховки два раза выстрелил в ногу знакомому, чтобы скрыть убийство – ГБР

Полицейский из Каховки стал свидетелем ссоры, в результате которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину, и скрыл это преступление, сообщает Государственное бюро расследований.

В случае доказательства вины полицейскому грозит до трех лет лишения свободы Фото: depositphotos.com

Государственное бюро расследований сообщило о передаче в суд обвинительного акта в отношении бывшего работника Каховского отдела полиции в Херсонской области, который обвиняется в сокрытии убийства.

Следствие установило, что во время празднования Нового года полицейский стал свидетелем ссоры, в результате которой его знакомый из огнестрельного оружия застрелил 26-летнего мужчину. При этом полицейский без какого-либо принуждения согласился скрыть это преступление. Для этого он взял травматический пистолет, который был у погибшего, и для имитации условий самообороны произвел несколько выстрелов в ногу своему товарищу.

В ГБР отметили, что из-за этого правоохранители некоторое время рассматривали ложную версию – убийство с целью самозащиты.

В случае доказательства вины полицейскому грозит до трех лет лишения свободы.