Полиция Киева сообщила о подозрении мужчине, который угрожал певице Огневич

Огневич 24 января опубликовала в Instagram видео, в котором запечатлен угрожающий ей мужчина. Во время съемки он находился за рулем своего авто, преследуя автомобиль певицы.
"Если я еще раз "побачу" по телевизору, я тебя завалю. Или папу. Поняла? Я тебе серьезно говорю. Ты слышала?" – сказал он на камеру.
После этого Огневич обратилась с заявлением в полицию.
"Мы установили, что к преступлению причастен уроженец Черкасской области, 1981 года рождения. Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительнице, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети. Сегодня, 25 января, при силовой поддержке спецназовцев КОРД мы задержали правонарушителя по месту жительства", – рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины, и подали ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.