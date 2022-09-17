"Прошло 22 года". Медиасообщество Украины призвало власти установить и наказать заказчиков убийства Гонгадзе

В акции принимала участие в том числе вдова Гонгадзе, журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

"Уже подрастает поколение, для которых дело Георгия является уже историей. Это какой-то символ независимости Украины. Но остается много людей, для которых это еще реальность, и для меня это до сих пор реальность. 16 сентября 22 года назад моя жизнь изменилась кардинально. И после того, мне кажется, Украина даже стала другой", – цитирует ее агентство.

По случаю годовщины исчезновения Гонгадзе к украинским властям обратилось украинское медиасообщество, текст обращения опубликовал "Укринформ".

"Сегодня исполняется 22 года этих ужасных событий. За это время благодаря неустанным усилиям семьи Гонгадзе, журналистского сообщества и международных организаций удалось достичь частичного правосудия. Все исполнители преступления понесли наказание. Однако заказчик убийства Георгия Гонгадзе официально так и не назван", – говорится в обращении.

Медиасообщество потребовало от власти установить и наказать заказчиков убийства Гонгадзе, в частности дать четкий ответ о причастности к заказу убийства бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Журналисты подчеркивают, что прошло уже 22 года.

Кроме того, украинские журналисты призвали установить и наказать причастных к убийствам других украинских журналистов, в частности Павла Шеремета.