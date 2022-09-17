ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

"Прошло 22 года". Медиасообщество Украины призвало власти установить и наказать заказчиков убийства Гонгадзе

Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года
Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года
Фото: ЕРА

16 сентября в Украине по случаю 22-й годовщины исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе в Ильинском сквере в Киеве прошла акция памяти убитых украинских журналистов. Об этом сообщил "Укринформ".

В акции принимала участие в том числе вдова Гонгадзе, журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе.

"Уже подрастает поколение, для которых дело Георгия является уже историей. Это какой-то символ независимости Украины. Но остается много людей, для которых это еще реальность, и для меня это до сих пор реальность. 16 сентября 22 года назад моя жизнь изменилась кардинально. И после того, мне кажется, Украина даже стала другой", – цитирует ее агентство.

По случаю годовщины исчезновения Гонгадзе к украинским властям обратилось украинское медиасообщество, текст обращения опубликовал "Укринформ".

"Сегодня исполняется 22 года этих ужасных событий. За это время благодаря неустанным усилиям семьи Гонгадзе, журналистского сообщества и международных организаций удалось достичь частичного правосудия. Все исполнители преступления понесли наказание. Однако заказчик убийства Георгия Гонгадзе официально так и не назван", – говорится в обращении.

Медиасообщество потребовало от власти установить и наказать заказчиков убийства Гонгадзе, в частности дать четкий ответ о причастности к заказу убийства бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Журналисты подчеркивают, что прошло уже 22 года.

Кроме того, украинские журналисты призвали установить и наказать причастных к убийствам других украинских журналистов, в частности Павла Шеремета.

Контекст:

Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году нашли останки черепа, которые, по данным экспертизы, принадлежали журналисту. Похороны Гонгадзе состоялись в Киеве 22 марта 2016 года.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии.

В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: убийство, Мирослава Гонгадзе, Георгий Гонгадзе, преступление, журналисты, акция, исчезновение, обращение, медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (96332)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (93255)
3
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (61855)
4
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (55953)
5
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (40265)
6
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (20652)
7
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала (16558)
8
"Человек разве не имеет права просто поправиться?" Стало известно, как в реальной жизни сейчас выглядит Каменских (15453)
 
 
 
 