СБУ подтвердила проведение обысков у Мураева. Среди обнаруженного – российские рубли и оружие

Обыски прошли в рамках уголовного производства по статье о госизмене, отметили в СБУ Фото: ssu.gov.ua

"Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги (в том числе российские рубли), оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы", – говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что обыски проводились "по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников" в рамках уголовного производства о государственной измене.

"Мураев скрывается от правосудия за рубежом. Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а именно в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины", – рассказали в СБУ.

В ведомстве также объяснили, что в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала "Наш" "неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды", за что телеканал штрафовали.

Ранее сегодня издание "Бабель" сообщило со ссылкой на свои источники, что в общей сложности СБУ провела обыски по 18 адресам, связанным с Мураевым (два в Харькове и 16 в Киеве).