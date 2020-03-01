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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд арестовал 16 участников беспорядков в мэрии Жмеринки

27 февраля активисты "Национальных дружин" пытались попасть в сессионный зал Жмеринского горсовета, возникла драка. 22 участникам стычек суд избрал меру пресечения, 16 из них взяты под стражу.

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Полиция задержала активных участников столкновений
Полиция задержала активных участников столкновений
Фото: npu.gov.ua

29 февраля Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным за совершение противоправных действий в Жмеринском городском совете. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

13 задержанных отправлены под арест на 60 суток без права внесения залога; трое – с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн.

Еще шесть человек отправлены под круглосуточный домашний арест.

Во время беспорядков, которые произошли 27 февраля в мэрии Жмеринки, травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, шесть из них госпитализированы.

Представители "Национальных дружин" пытались попасть в сессионный зал, где рассматривался вопрос недоверия и.о. мэра Юрию Свитлаку. В "Нацдружинах" заявили, что на представителей местной общины якобы под прикрытием полицейских напали нанятые Свитлаком титушки, 10 активистов пострадали.

Теги: титушки, Винница, арест, беспорядки, горсовет, залог, Национальная полиция, домашний арест, Жмеринка, суд
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