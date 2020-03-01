Суд арестовал 16 участников беспорядков в мэрии Жмеринки

29 февраля Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22 лицам, задержанным за совершение противоправных действий в Жмеринском городском совете. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
13 задержанных отправлены под арест на 60 суток без права внесения залога; трое – с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. грн.
Еще шесть человек отправлены под круглосуточный домашний арест.
Во время беспорядков, которые произошли 27 февраля в мэрии Жмеринки, травмы различной степени тяжести получили 10 сотрудников полиции, шесть из них госпитализированы.
Представители "Национальных дружин" пытались попасть в сессионный зал, где рассматривался вопрос недоверия и.о. мэра Юрию Свитлаку. В "Нацдружинах" заявили, что на представителей местной общины якобы под прикрытием полицейских напали нанятые Свитлаком титушки, 10 активистов пострадали.