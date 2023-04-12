ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд отправил под домашний арест главу Черкасской епархии УПЦ МП

Под арестом Феодосий (на фото слева) будет находиться в Киевской области
Под арестом Феодосий (на фото слева) будет находиться в Киевской области
Фото: suspilne.media

12 апреля суд в Черкассах отправил под домашний арест подозреваемого в оправдании российской агрессии против Украины руководителя Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополита Феодосия (Дениса Снигирева). Об этом из зала суда информирует УНН.

"Применить к подозреваемому Снигиреву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", – сказал судья.

Также на миртополита УПЦ МП возложили ряд обязанностей, в том числе носить электронный браслет и сдать документы, необходимые для выезда за границу.

"Суспільне" отмечает, что прокуратура просила суд применить к священнослужителю именно круглосуточный домашний арест.

Находиться он будет в своем селе в Киевской области.

Снигиреву сообщили о подозрении 6 апреля.

Контекст:

По данным следствия, Феодосий отрицал вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал действия оккупантов, а также принял решение создать сайт украинской епархии, как у Русской православной церкви (РПЦ).

"В 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ. В ходе его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них – patriarchia.ru и pravoslavie.ru, на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления рашистов. Кроме того, на "новом" сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины", – объяснили в СБУ.

Священнику сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, интернет, Черкассы, религия, УПЦ МП, церковь, Киевская область, Черкасская область, сайт, программное обеспечение, домашний арест, священник, электронный браслет, судья, суд, контент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
  Как собрать хороший урожай картофеля без прополки и окучивания. Назван эффективный и проверенный способ
Галина ГРИШИНА
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Чтобы долго не мариновать. Экспресс-метод, как сделать мясо мягким с помощью двух ингредиентов
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Мишина рассказала о романе с женатым мужчиной: Если осознанно идешь на это, должна понимать последствия
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
27-летняя Бех-Романчук в лосинах показала растяжку. Спортсменка продемонстрировала вид сзади
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
Сделайте это, чтобы выглядеть значительно моложе! Секретный прием в макияже глаз для женщин старше 50 лет
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
  Айран, много лука и специи. "Топовый" рецепт маринада для шашлыка
Галина ГРИШИНА
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
Запеченное мясо к праздничному столу на Пасху. Один из самых простых и лучших рецептов
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
24-летняя Квиткова снялась в прозрачном платье с горящей спичкой во рту
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
Уничтожат всех вредителей. Названы самые эффективные средства для второго опрыскивания черешни
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
"Давай так и через 20 лет?" Мишина станцевала в воде со своим 11-летним сыном
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
Цыплята, крашенки, кролики и пасхальная корзина. Яркий маникюр с праздничным декором
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
С Кацуриным, его другом и известной бизнесвумен. Дорофеева поделилась серией снимков
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин
  Вайкуле: Столько говорят: “А кто, если не Путин?” Было бы замечательно, если бы президентом РФ стал Галкин G
Дмитрий ГОРДОН
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Чем протравить картофель перед посадкой. Названы профессиональные препараты, которые защитят от колорадского жука, медведки и тли
Галина ГРИШИНА
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь
"С "калашом" выглядит так же органично, как и на паркете". Каким был "бог танца" Дикусар до войны и почему теперь редко выходит на связь G
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (63685) G
2
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (58386)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (46885)
4
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (46384)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (45549)
6
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (43847)
7
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (41048)
8
49-летняя Клум снялась топлес. Фото (38102)
 
 
 
 