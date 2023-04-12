Суд отправил под домашний арест главу Черкасской епархии УПЦ МП

"Применить к подозреваемому Снигиреву меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", – сказал судья.
Также на миртополита УПЦ МП возложили ряд обязанностей, в том числе носить электронный браслет и сдать документы, необходимые для выезда за границу.
"Суспільне" отмечает, что прокуратура просила суд применить к священнослужителю именно круглосуточный домашний арест.
Находиться он будет в своем селе в Киевской области.
Снигиреву сообщили о подозрении 6 апреля.
По данным следствия, Феодосий отрицал вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал действия оккупантов, а также принял решение создать сайт украинской епархии, как у Русской православной церкви (РПЦ).
"В 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ. В ходе его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них – patriarchia.ru и pravoslavie.ru, на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления рашистов. Кроме того, на "новом" сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины", – объяснили в СБУ.
Священнику сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.