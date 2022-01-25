Суд передал в управление АРМА 3 тыс. тонн взрывчатки стоимостью более 5 млрд грн

Специализированная прокуратура изъяла взрывчатку из оборота, после чего та хранилась на арсенале ВСУ Фото: gp.gov.ua

По данным следствия, начатого летом 2021 года Офисом генпрокурора, в 2010 году одно из частных предприятий Запорожской области, не имея предусмотренного законом разрешения, за 15 тыс. грн приобрело взрывчатку у предприятия, которое имело право ее утилизировать.

"Эти взрывчатые вещества – пороховые заряды, предназначенные для снаряжения турбореактивных снарядов и ракет к реактивным системам залпового огня. Их рыночная стоимость, по предварительной оценке, составляет более 5 млрд грн", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Было открыто уголовное производство по факту незаконного обращения со взрывчатыми веществами. Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере изъяла взрывчатку. Она была признана вещественным доказательством в производстве.

После этого взрывчатка бесплатно хранилась на территории одного из военных арсеналов и занимала 6 тыс. м². "Это препятствовало использованию занятых мощностей для нужд Вооруженных сил Украины и привело к значительным расходам оборонного ведомства", – отметили в прокуратуре.

Фото: gp.gov.ua

Специализированная прокуратура попросила суд передать взрывчатку АРМА.