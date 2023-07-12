Суд продлил арест Микитася и снова снизил сумму возможного залога

"Продлить обвиняемому Микитасю срок содержания под стражей на 60 дней в государственном учреждении Киевский следственный изолятор, то есть до 8 сентября. Одновременно определить Микитасю залог в размере 20 млн грн", – озвучил решение судья.

УНН отмечает, что ранее сумма залога для Микитася составляла 40 млн грн.

Агентство подчеркивает, что после ареста Микитася суд избрал ему альтернативу в виде залога 260 млн грн, а позже несколько раз снижал эту цифру – до 100 млн грн, до 80 млн грн и до 40 млн грн.