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Суд продлил арест Микитася и снова снизил сумму возможного залога

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Микитася подозревают в попытке подкупить мэра Днепра
Микитася подозревают в попытке подкупить мэра Днепра
Фото: Максим Микитась Укрбуд / Facebook

11 июля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продлил срок содержания под стражей экс-нардепа, экс-директора "Укрбуду" Максима Микитася, подозреваемого в попытке подкупить городского голову Днепра Бориса Филатова. Об этом информирует УНН.

"Продлить обвиняемому Микитасю срок содержания под стражей на 60 дней в государственном учреждении Киевский следственный изолятор, то есть до 8 сентября. Одновременно определить Микитасю залог в размере 20 млн грн", – озвучил решение судья.

УНН отмечает, что ранее сумма залога для Микитася составляла 40 млн грн.

Агентство подчеркивает, что после ареста Микитася суд избрал ему альтернативу в виде залога 260 млн грн, а позже несколько раз снижал эту цифру – до 100 млн грн, до 80 млн грн и до 40 млн грн.

Контекст:

Расследование в отношении Микитася Национальное антикоррупционное бюро Украины начало по заявлению Филатова.

Экс-нардепу сообщили о подозрении 18 октября.

По данным следствия, Микитась предложил мэру Днепра неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. "Лояльность" городского головы экс-нардеп оценил в 10% от стоимости проекта (€220 млн), что составляет соответственно €22 млн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: арест, залог, Максим Микитась, суд, ВАКС
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