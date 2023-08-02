Суд снова отстранил Павелко от должности президента УАФ. Его адвокаты считают решение незаконным

"Шевченковский районный суд города Львова принял очередное незаконное решение об отстранении президента УАФ Андрея Павелко от должности. Соответствующее решение судьи будет обжаловано", – пишут защитники Павелко.
Они утверждают, что сейчас "нет никаких законных оснований для применения к Андрею Павелко такой меры пресечения, как отстранение".
По словам адвокатов Павелко, в начале июля тот же суд "отказался продолжать действие решения об отстранении, принятого до этого другим судом".
17 февраля украинский журналист Константин Андриюк сообщил в Telegram, что Печерский райсуд Киева принял решение отстранить Павелко от должности президента УАФ на месяц, и опубликовал фото решения суда.
В заявлении пресс-службы УАФ, обнародованном позднее в Facebook, решение суда назвали "необоснованным" и "направленным на дискредитацию руководства организации", а также заверили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента ассоциации.
16 июня Шевченковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Павелко, отправив его под арест на 60 суток до 14 августа. Как писал Footballhub, прокурор просил изменить меру пресечения, так как Павелко проигнорировал предыдущее решение суда в части отстранения от должности главы УАФ.
11 июля адвокаты Павелко сообщили, что Шевченковский райсуд Львова не продлил решение об отстранении Павелко от должности.
Павелко возглавляет Украинскую ассоциацию футбола (ранее – Федерация футбола Украины) с марта 2015 года. В 2014–2019 годах он был депутатом Верховной Рады от Блока Петра Порошенко.
22 ноября 2022 года портал FootballHub сообщил, что Павелко и генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому сообщено о подозрении. В тексте документа, который опубликовало СМИ, говорилось, что Павелко подозревают в завладении средствами путем злоупотребления служебным положением. Печерский райсуд Киева избрал для Павелко меру пресечения в виде ареста (до 22 января 2023 года) с альтернативой внесения 9,88 млн грн залога. Залог за него был внесен.
В чем именно подозревают Записоцкого, не сообщалось. Ему, как пишет FootballHub, суд тоже избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 9,8 млн грн залога.
В УАФ после ознакомления с текстами подозрений заявили, что "дело развалится у первого же судьи", поскольку основывается на фальсификации материалов и является заказным. Ассоциация сообщала, что речь идет о деле по строительству завода по производству футбольного покрытия.