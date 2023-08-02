Суд снова отстранил Павелко от должности президента УАФ. Его адвокаты считают решение незаконным

"Шевченковский районный суд города Львова принял очередное незаконное решение об отстранении президента УАФ Андрея Павелко от должности. Соответствующее решение судьи будет обжаловано", – пишут защитники Павелко.

Они утверждают, что сейчас "нет никаких законных оснований для применения к Андрею Павелко такой меры пресечения, как отстранение".

По словам адвокатов Павелко, в начале июля тот же суд "отказался продолжать действие решения об отстранении, принятого до этого другим судом".

17 февраля украинский журналист Константин Андриюк сообщил в Telegram, что Печерский райсуд Киева принял решение отстранить Павелко от должности президента УАФ на месяц, и опубликовал фото решения суда.

В заявлении пресс-службы УАФ, обнародованном позднее в Facebook, решение суда назвали "необоснованным" и "направленным на дискредитацию руководства организации", а также заверили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента ассоциации.

16 июня Шевченковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Павелко, отправив его под арест на 60 суток до 14 августа. Как писал Footballhub, прокурор просил изменить меру пресечения, так как Павелко проигнорировал предыдущее решение суда в части отстранения от должности главы УАФ.

11 июля адвокаты Павелко сообщили, что Шевченковский райсуд Львова не продлил решение об отстранении Павелко от должности.