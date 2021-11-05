ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд в Киеве отменил приговор налоговику времен Януковича

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суд отправил дело на новое рассмотрение
Суд отправил дело на новое рассмотрение
Фото: pixabay.com

18 октября Киевский апелляционный суд по ходатайству защиты бывшего главы налоговой милиции времен Виктора Януковича Андрея Головача отменил приговор в виде пяти лет лишения свободы за создание преступной организации и руководство ею. Об этом 5 ноября проинформировало "Слово и дело".

К пяти годам лишения свободы Оболонский райсуд Киева приговорил Головача 28 декабря 2016 года, утвердив соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым.

Тогда Головача признали виновным по пяти статьям Уголовного кодекса: совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору (ст. 28); присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191); создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ст. 255); служебная подделка (ст. 366). Вместо реальных пяти лет тюрьмы подсудимому дали испытательный срок один год.

Изучив материал дела, Киевский апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции не имел правовых оснований для утверждения соглашения о признании виновности и "существуют обоснованные сомнения в добровольности его заключения". Также признан давлением арест имущества родственников Головача.

"Слово и дело" пишет, что судьи решили, что "признание вины со стороны Головача не было добровольным, а главный военный прокурор Анатолий Матиос (на то время) оказывал на него давление".

В итоге апелляционный суд отменил приговор и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Контекст:

Андрей Головач родился в Донецке. Работал заместителем начальника налоговой инспекции в Запорожской области, затем возглавлял управление налоговой милиции в Днепропетровской областиВ 2010 году был назначен первым заместителем начальника налоговой милиции. В том же году стал первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины – начальником налоговой милиции, занимал эту должность до 2014 года. В августе 2016 года в рамках расследования дела Януковича военная прокуратура вместе с СБУ задержала Головача и провела у него обыск

Суд согласовал арест с возможностью залога в размере 200 млн грн. Следствие установило, что через банковские счета, зарегистрированные на Головача и членов его семьи, провели в период с ноября 2013 года до дня ареста экс-налоговика 12 августа 2016-го финансовые операции на общую сумму 1 млрд 600 млн грн.

Головач пошел на сделку со следствием, дал показания против Януковича, выплатил вместе с еще одним обвиняемым, бывшим руководителем аукционного комитета Минэкономики Александром Сухомлиным, 152 млн грн в бюджет и получил условный срок. Залог он не вносил.

Теги: Анатолий Матиос, приговор, апелляция, апелляционный суд, Андрей Головач, суд, соглашение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Почему в таком ужасном виде? Муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
"Почему в таком ужасном виде? Муж сбежит". В сети обсуждают образ 40-летней Собчак на прогулке в Риме
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
  "Никогда не делился негативом, все в себе переваривал". Аурика Ротару рассказала подробности смерти мужа
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (469423)
2
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (172459)
3
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (119732)
4
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (111894)
5
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (110712)
6
"Обалденная фигурка", "Огонь". Мейхер показала голые ягодицы и грудь (95384)
7
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа" (75810)
8
"Пристает ко всем", "Испанский стыд". В сеть попало видео Волочковой из ресторана в Турции (73625)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS