Суд в Киеве передал "Укрнефтебурение" в АРМА. СМИ пишут, что компанию "забрали у Коломойского"

Активы "Укрнефтебурения" являются вещественным доказательством в уголовном производстве о получении неправомерной выгоды группой лиц по предварительному сговору в 2000–2023 годах. Помимо этой компании, в деле фигурирует ряд других юридических лиц. По данным следствия, они причастны к злоупотреблению служебным положением с "тяжелыми последствиями" при разработке крупнейшего в Украине Сахалинского месторождения газа и газового конденсата (Харьковская область) и распределении доходов.

Корпоративные права на "Укрнефтебурение" Печерский суд арестовал 7 апреля.

Компания сообщила в Facebook, что подала апелляцию.

Ссылаясь на данные из реестра, NV пишет, что компания "Укрнефтебурение" связана с украинскими бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником и что по решению суда ее "забрали у Коломойского".