Украинские правоохранители задержали россиянина, который был в международном розыске

Правоохранители получили информацию, что в Харькове проживает гражданин РФ, который находится в международном розыске по обвинению в организации заказного убийства.

"По результатам проведенной проверки информация подтвердилась. Полицейские установили местонахождение разыскиваемого лица", – говорится в сообщении.

3 августа правоохранители провели спецоперацию по его задержанию.

Инцидент, в причастности к которому обвиняют мужчину, произошел в 2013 году.

"30 апреля 2013 года на подземной парковке в Ульяновске в Российской Федерации неустановленное лицо осуществило два выстрела из неустановленного огнестрельного оружия в голову мужчины. Однако пострадавшему удалось выжить по причинам, не зависящим от действий преступника. В ходе расследования установлено, что к организации преступления причастен 52-летний мужчина. 30 апреля 2021 года Ленинский районный суд Ульяновска РФ избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в полиции.

Задержанного доставили в полицию, где будет решаться вопрос его экстрадиции в РФ. Там его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (организация заказного убийства).