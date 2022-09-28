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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ущерб стране на 2 млн грн. СБУ разоблачила бывшего замминистра здравоохранения на коррупционной сделке

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Эксзамминистра Минздрава Ковтонюк заявил, что вручение подозрения было для него неожиданностью
Эксзамминистра Минздрава Ковтонюк заявил, что вручение подозрения было для него неожиданностью 
Фото: gp.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили эксзаместителя министра здравоохранения на сделке, что нанесла ущерб государству на 2 млн грн. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно программам реформирования медицинской отрасли, представители Минздрава должны были создать электронный реестр живых доноров стволовых клеток. Деньги под запуск проекта были предоставлены в виде кредитных средств Международного банка реконструкции и развития, рассказали в пресс-службе. Для реализации проекта в конце 2018 года замминистра заключил соглашение с столичной ИТ-компанией. 

"Согласно подписанному документу, предприятие получило средства на установку в ведомстве программного обеспечения для работы соответствующего реестра доноров. Но подрядчики не выполнили договорных обязательств и не предоставили Минздраву необходимые технологии. При этом чиновник подписал акт приемки-передачи программной продукции", – говорится в сообщении.

СБУ подтвердила причастность к сделке топ-чиновника Минздрава, а также подлинность его подписи в финансовых документах. По материалам СБУ следователи ДБР сообщили бывшему высокопоставленному чиновнику о подозрении. 

СМИ, в частности LIGA.net начали заявлять, что речь идет о Павле Ковтонюке, бывшем заместителе экс-главы Минздрава Ульяны Супрун. 

Позже Ковтонюк в Facebook прокомментировал ситуацию. Он заявил, что вручение подозрения стало для него неожиданностью. По его словам, он предоставил следствию всю информацию по этому делу и сотрудничал с ним. Он подтверждает, что подписывал эти документы, но, по его словам, они "были должным образом заверены". Этой темой в министерстве он не занимался, а документы подписал потому, что профильного зама не было на месте, объяснил Ковтонюк. 

"Обвинение состоит только в одном: преступной халатности в должности. Никакого присвоения средств или помощи кому-то присвоить средства мне никто не инкриминирует. В халатности меня обвиняют только на основе того, что моя подпись стоит под документами по закупке программного обеспечения, которое дает доступ к международному реестру доноров костного мозга", – написал Ковтонюк.

Ковтонюк отмечает, что если бы закупка не была проведена, то в следующем 2019 году не смогли бы проводить долгожданную реформу в сфере трансплантации костного мозга от неродственных доноров.

По его словам, расследование еще длится, а "скорость" сообщения ему о подозрении вызывает у него "подозрение".

https://www.facebook.com/pavlo.kovtonyuk/posts/5587700551268030

Контекст:

Ковтонюк работал в Минздраве с 2016 по 2019 год с командой Ульяны Супрун.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но в итоге его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. 

Теги: СБУ, Украина, донор, деньги, чиновники, документы, Минздрав, реформа, здравоохранение
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