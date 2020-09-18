В центре Одессы произошла перестрелка. Два человека ранены – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленников, которые открыли стрельбу в одном из одесских ресторанов.

В одном из ресторанов в центре Одессы двое мужчин устроили перестрелку. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"Во время стрельбы пули попали в окна противоположного дома. Устроили перестрелку выходцы из кавказского региона. Двое из них получили ранения. По оперативной информации, участники перестрелки относятся к одной из организованных преступных группировок региона", – отмечено в посте.

Пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области сообщила, что участники перестрелки пытались сбежать из ресторана, однако сотрудники СБУ задержали их.

"Вследствие вооруженного конфликта оба его участника получили огнестрельные ранения. Мужчинам оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает", – уточнили в полиции.

По факту хулиганства с применением оружия полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.