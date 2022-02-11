В Днепре после столкновения с грузовиком двое рабочих, менявших светильники, выпали из люльки автовышки. Видео

Одного из работников спас пояс безопасности, он получил ушибы и отделался сильным испугом Скриншот: Вартові Еспресо / Telegram

Одного из работников спас пояс безопасности, он получил ушибы.

Его 38-летний коллега упал на землю, в результате чего получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, у него черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные переломы костей лицевого скелета, перелом костей предплечья, запястья, надколенника, костей обеих стоп, сообщает ТСН.

Руководитель частной компании, которая по заказу городских служб меняла светильники, заявил, что пояс безопасности у более пострадавшего рабочего был, но он не выдержал стремительного толчка.

Полиция опросила 32-летнего водителя грузовика, зацепившего автовышку. Как рассказали ТСН правоохранители, он был трезв. Вероятно, не учел габариты кузова, которым врезался в вышку. Полицейские говорят, что все необходимые знаки предупреждения о работах коммунальщиков на дороге были.

Момент трагедии зафиксировали камеры наблюдения. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Вартові Еспресо".