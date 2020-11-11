В Днепре столкнулись пять авто, есть погибший и пострадавшие

В результате масштабной аварии в Днепре два человека попали в больницу, а одна из пассажирок скончалась на месте.

11 ноября в Днепре случилось ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

Спасатели выяснили, что легковой автомобиль Infiniti, двигаясь по Слобожанскому проспекту, пересек перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Honda. В свою очередь Honda влетел в несколько других автомобилей, которые стояли на красный сигнал светофора – Audi и две Mazda.

В результате аварии пострадали водитель Honda и пассажир Infiniti, их госпитализировали. Пассажирка Honda от полученных травм погибла на месте.

Полицейские сообщили о задержании водителя Infiniti, чьи действия привели к аварии. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).