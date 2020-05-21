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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепропетровской области вынесли приговор мужчине, который убил ребенка из-за мобильного телефона

В июне 2019 года ранее судимый мужчина убил 13-летнюю девочку в селе Миролюбовка Днепропетровской области. Он признал вину. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

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Убийца показал полицейским, где спрятал тело
Убийца показал полицейским, где спрятал тело
Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепропетровской области 25-летнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за умышленное убийство 13-летней девочки в корыстных целях. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Уголовное производство рассматривал Октябрьский районный суд Кривого Рога. Обвиняемый полностью признал вину.

Убийство произошло в июне 2019 года в селе Миролюбовка.

"Обвиняемый распивал алкогольные напитки вместе с 13-летней знакомой, после чего предложил ей вступить с ним в половую связь, на что последняя согласилась. Мужчина завел ребенка вглубь лесополосы и, когда увидел у нее мобильный телефон, из корыстных побуждений задушил. Далее подсудимый спрятал тело в заросли терновника, сняв с потерпевшей одежду и обувь, завладел ее телефоном и с места преступления скрылся", – сказано в пресс-релизе.

Мать девочки обратилась в полицию только спустя шесть дней после ее исчезновения. Тогдашний первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщал, что родители убитой "были очень заняты распитием алкоголя". Убитую нашли еще спустя неделю, когда был задержан подозреваемый. Ранее судимый мужчина показал, где спрятал тело.

Теги: Кривой Рог, убийство, алкоголь, Днепропетровская область, приговор
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