В Харькове сообщили о подозрении семерым мужчинам, устроившим драку с полицейскими

Во время инцидента пять сотрудников полиции получили телесные повреждения Фото: khar.gp.gov.ua

Руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков рассказал, что 11 декабря около 22.30 полицейские прибыли на улицу Героев Труда, где произошел конфликт.

"Семь мужчин не реагировали на требования полицейских и оказывали им сопротивление. Пять полицейских получили телесные повреждения", – отмечается в сообщении.

Для фигурантов планируют избрать меру пресечения.

Фото: khar.gp.gov.ua