В ходе обысков у Коломойского правоохранители ничего не нашли и не изъяли – СМИ

"Правоохранители ничего не изъяли и не обнаружили. Обыск в его доме длился полчаса – с 8.30 до 9.00. [...] В ходе следственных действий в близлежащих домах и на территории следователи ничего не обнаружили тоже", – пишет издание.
Утром ряд украинских СМИ и Telegram-каналов сообщили, а источники издания "ГОРДОН" подтвердили информацию, что у Коломойского проводят обыски Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.
"Украинская правда" опубликовала фото из помещений со следственными действиями, на которых присутствует Коломойский.
Позже СБУ показала те же фото (с заретушированным лицом Коломойского) в информации о разоблачении схем присвоения 40 млрд грн руководством "Укрнафти" и "Укртатнафти". Коломойский раньше владел акциями этих компаний.
По результатам следственных действий топ-менеджменту "Укртатнафти" сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, отметили в спецслужбе.
2 сентября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн.
В том же месяце, по данным СМИ, НАБУ провело у Коломойского обыски по этому делу, известно, что в октябре и ноябре его вызывали на допрос в бюро.