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ПРОИСШЕСТВИЯ

В ходе обысков у Коломойского правоохранители ничего не нашли и не изъяли – СМИ

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СБУ показала фото с обыска по делу "Укрнафти"
СБУ показала фото с обыска по делу "Укрнафти"
Фото: ssu.gov.ua

Издание LB.ua сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что в ходе проведенных 1 февраля обысков у бизнесмена Игоря Коломойского ничего не нашли.

"Правоохранители ничего не изъяли и не обнаружили. Обыск в его доме длился полчаса – с 8.30 до 9.00. [...] В ходе следственных действий в близлежащих домах и на территории следователи ничего не обнаружили тоже", – пишет издание.

Утром ряд украинских СМИ и Telegram-каналов сообщили, а источники издания "ГОРДОН" подтвердили информацию, что у Коломойского проводят обыски Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

"Украинская правда" опубликовала фото из помещений со следственными действиями, на которых присутствует Коломойский.

Позже СБУ показала те же фото (с заретушированным лицом Коломойского) в информации о разоблачении схем присвоения 40 млрд грн руководством "Укрнафти" и "Укртатнафти". Коломойский раньше владел акциями этих компаний.

По результатам следственных действий топ-менеджменту "Укртатнафти" сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, отметили в спецслужбе.

Контекст:

2 сентября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн.

В том же месяце, по данным СМИ, НАБУ провело у Коломойского обыски по этому делу, известно, что в октябре и ноябре его вызывали на допрос в бюро.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Игорь Коломойский, обыск, Укрнафта, Укртатнафта, обыски, фото, Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности
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