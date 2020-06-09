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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Иране заявили о шести задержанных по катастрофе самолета МАУ

Представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, сообщил, что трое подозреваемых по катастрофе самолета МАУ освободили под залог.

Самолет МАУ потерпел крушение 8 января
Самолет МАУ потерпел крушение 8 января
Фото: EPA

В Иране были задержаны шестеро подозреваемых по производству о сбитом авиалайнере "Международных авиалиний Украины". Об этом 9 июня сообщил IRNA представитель судебной власти страны Голамхосейн Эсмаили.

По его словам, до настоящего времени по производству о сбитом самолете украинских авиалиний были задержаны шестеро подозреваемых, трое из них уже освобождены под залог, еще трое находятся под стражей.

"Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и назначен специальный отдел в судебной организации Вооруженных сил", – заявил Эсмаили.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранскими военными по ошибке.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит их в Украину, но 19 января он опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать самописцы в Иране.

Иран обратился за помощью к Национальному бюро безопасности на транспорте США и французскому Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, однако эти ведомства отказались прислать в Тегеран оборудование для декодирования.

4 февраля Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. 5 марта Иран уведомил Канаду о задержке в дальнейшей работе с самописцами из-за вспышки коронавируса.

Теги: Украина, Иран, самолет, авиация, МАУ, авиалинии, Тегеран, расследование, самолеты, Boeing, происшествия, погибшие, крушение самолета МАУ в Иране, пассажиры
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