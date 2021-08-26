В Киеве в ДТП пострадал глава комитета арбитров УАФ итальянец Лучи

"Произошло ДТП, в котором пострадал автомобиль Ford, в котором находились председатель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи, его помощник Роман Лышень и водитель. Автомобиль стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль", – говорится в сообщении.

Все три человека, которые находились в машине Ford, получили травмы различной степени тяжести.

По словам главы спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслава Попова, во время ДТП Лучи и Лышень потеряли сознание и затем были госпитализированы.

"Обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести", – рассказал он.

Facebook-сообщество dtp.kiev.ua опубликовало видео с места ДТП. По версии его авторов, аварию спровоцировал автомобиль Audi.

По данным агентства "Центр новостей", за рулем Audi находился народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Других подтверждений этой информации нет.