В Киевской области мужчина ранил одного полицейского и избил другого

Вечером 1 марта в городе Узин Киевской области 43-летний местный житель открыл стрельбу по правоохранителям, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

"Сотрудники полиции прибыли на вызов о домашнем насилии. Внезапно злоумышленник со спины начал выкрикивать в адрес полицейских нецензурные выражения и стрелять в их сторону из пистолета. В результате участковый офицер полиции получил телесные повреждения ноги", – сказано в сообщении.

К месту событий вызвали наряд сектора реагирования патрульной службы. Мужчина оказал сопротивление при задержании и нанес руками побои полицейскому.

Пистолет и гильзы изъяли и направили на экспертизу.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.