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В Киевской области подозрение в мародерстве на деоккупированных территориях объявили 114 гражданам – полиция

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В полиции предупредили, что за мародерство будут привлекать к ответственности
В полиции предупредили, что за мародерство будут привлекать к ответственности
Фото: Поліція Одеської області / Facebook

В Киевской области правоохранители ведут работу по противодействию мародерству на освобожденных от оккупантов территориях. Об этом заместитель начальника Главного управления Нацполиции региона Максим Очеретяный сообщил 2 мая на брифинге, который транслировал медиацентр "Укринформа" в YouTube.

"У нас на сегодняшний день уже есть 114 граждан, которым сообщили о подозрении относительно мародерства. К сожалению, такие факты есть, они существуют. [...] Функция наша правоохранительная заключается в том, чтобы выявлять и привлекать к ответственности таких граждан, которые воспользовались, к сожалению, военным положением в нашем государстве", – сказал Очеретяный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Об одном из случаев мародерства рассказывал 25 апреля мэр Ирпеня Александр Маркушин. По его словам, территориальная оборона задержала двух мужчин, "которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату". Маркушин говорил, что состояние одной из пострадавших критическое.

28 февраля мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что мародеров по законам военного времени "будут обезвреживать без предупреждения".

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Очеретяный сообщил, что всего в регионе обнаружили уже восемь массовых захоронений с убитыми оккупантами мирными жителями.

Теги: война, полиция, Киевская область, правоохранители, мародеры, война России против Украины, подозрение
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