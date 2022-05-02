В Киевской области подозрение в мародерстве на деоккупированных территориях объявили 114 гражданам – полиция

"У нас на сегодняшний день уже есть 114 граждан, которым сообщили о подозрении относительно мародерства. К сожалению, такие факты есть, они существуют. [...] Функция наша правоохранительная заключается в том, чтобы выявлять и привлекать к ответственности таких граждан, которые воспользовались, к сожалению, военным положением в нашем государстве", – сказал Очеретяный.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Об одном из случаев мародерства рассказывал 25 апреля мэр Ирпеня Александр Маркушин. По его словам, территориальная оборона задержала двух мужчин, "которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату". Маркушин говорил, что состояние одной из пострадавших критическое.
28 февраля мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что мародеров по законам военного времени "будут обезвреживать без предупреждения".
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.
Очеретяный сообщил, что всего в регионе обнаружили уже восемь массовых захоронений с убитыми оккупантами мирными жителями.