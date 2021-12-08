В Мелитополе подросток "ради прикола" стрелял в ученика гимназии – полиция

4 декабря местная жительница сообщила в полицию, что в гимназии одноклассник стрелял из пистолета и попал в ее сына.

Полицейские установили, что 3 декабря около 11.40 из окна второго этажа одной из городских гимназий в Мелитополе парень 2007 года рождения сделал несколько выстрелов из пневматического пистолета. Одна из пуль попала в нижнюю правую часть губы несовершеннолетнего, который учится в этой гимназии. Он находился на улице возле здания учебного заведения. Пострадавшему в гимназии была оказана медицинская помощь, в дальнейшем родители подростка за медицинской помощью в лечебные учреждения не обращались", – говорится в сообщении.

Совершивший стрельбу в гимназии ученик объяснил следователю свой поступок "хулиганством", добавив, что стрелял "ради прикола", проинформировала пресс-служба.

"Пневматический пистолет, не принадлежащий ни ему, ни его родным, полицейские изъяли. С подростком ювенальные полицейские провели профилактическую беседу и разъяснили, что даже пневматический пистолет может нанести вред здоровью", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). В полиции отметили, что ответственность по этой статье наступает с 14 лет.