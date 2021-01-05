В Одессе горело кафе, которое использовали как курятник

Пожарные получили сообщение о возгорании в кафе в Суворовском районе Одессы ночью 5 января. В результате пожара погибло 70 кур, уточнили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Одессе пожарные тушили огонь, вспыхнувший в заброшенном кафе, которое использовали для содержания кур, рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 5 января.

Сообщение о возгорании в кафе в Суворовском районе Одессы на улице Семена Палия поступило в службу спасения 5 января в 3.29.

"Пожарные очаг локализовали в 4.04, а в 4.07 возгорание на площади 40 м² ликвидировали. В результате пожара повреждены перекрытия и имущество в здании, погибло 70 кур", – говорится в сообщении.

Людей среди погибших и пострадавших не было. Ущерб устанавливается. Чтобы потушить пожар, ГСЧС привлекла шесть единиц техники и 19 человек личного состава.