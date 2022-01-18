В Одессе задержан гражданин РФ, который в США приговорен к пожизненному заключению

"Гражданин другой страны обвиняется в денежных махинациях, "выбивании" долгов, рэкете, мошенничестве, хакерстве, наркопреступлениях. За совершение преступлений в США он был приговорен к пожизненному заключению (был выдан ордер на арест), а затем объявлен в международный розыск", – говорится в сообщении.

48-летнего мужчину задержали 18 января.

"По оперативным данным, мужчина незаконно попал на территорию Украины, эта информация проверяется", – сообщили в полиции.

Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об аресте иностранца. Компетентные органы США уведомлены о его задержании.

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