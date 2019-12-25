Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что неизвестные избили женщину-военную в одной из воинских частей Одесской области.

В Одесской области неизвестные избили женщину-военную. Об этом 25 декабря в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области", – написал Загороднюк.

По его словам, сейчас с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который занялся этой ситуацией.

"Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль", – добавил министр.