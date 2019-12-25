Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одесской области неизвестные избили женщину-военную

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что неизвестные избили женщину-военную в одной из воинских частей Одесской области.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Загороднюк: Дело беру под личный контроль
Загороднюк: Дело беру под личный контроль
Фото: Андрій Загороднюк / Facebook

В Одесской области неизвестные избили женщину-военную. Об этом 25 декабря в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащей в одной из воинских частей в Одесской области", – написал Загороднюк.

По его словам, сейчас с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который занялся этой ситуацией.

"Параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и дает соответствующие материалы в военную прокуратуру. Дело беру под личный контроль", – добавил министр.

https://www.facebook.com/andriy.zagorodnyuk.mod/posts/170695360987453

Теги: Украина, военные, Одесская область, расследование, Андрей Загороднюк, Военная служба правопорядка, избиение, Иван Руснак, военная служба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
  The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и "Щедрик". Видео
Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ
Onuka выпустила альбом концерта с НАОНИ
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
"Он сказал, что в медовый месяц мы полетим втроем". Экс-невеста Козловского заявила, что он ей изменял
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
Адель продемонстрировала постройневшую фигуру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS