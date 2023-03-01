В результате обстрела оккупантами Чернобаевки ранен годовалый ребенок – Херсонская обладминистрация

"Российские оккупанты воюют с малышами в Херсонской области. Только что российская артиллерия ударила по Чернобаевке. Из-за вражеского обстрела ранение получил годовалый мальчик", – говорится в сообщении.
По данным обладминистрации, ребенку обломками стекла порезало лицо и уши, он находится в состоянии средней тяжести.
"Карета скорой везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь", – подчеркнули в ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Чернобаевка была деоккупирована осенью 2022 года.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2023 года российские оккупанты ранили в Украине 927 детей, убили – 461.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.