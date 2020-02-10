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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Ровно активиста, боровшегося против незаконной добычи янтаря, хотели подорвать гранатами

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который заказал убийство общественного деятеля, сообщил пресс-центр ведомства.

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Заказчика задержали, когда "киллер" отчитывался ему о преступлении, рассказали в СБУ
Заказчика задержали, когда "киллер" отчитывался ему о преступлении, рассказали в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство представителя общественной организации, публично выступавшего против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях. Об этом 10 февраля сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ получили информацию, что ранее судимый житель Ровно подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, который последовательно противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона", – рассказали в службе.

Злоумышленник некоторое время собирал информацию о намеченной жертве. Затем "киллеру" передали гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

"Для предотвращения убийства осуществили имитирование обстановки преступления", – говорится в пресс-релизе СБУ.

Предполагаемого заказчика задержали в Ровно во время отчета "киллера", добавили в пресс-центре.

Главное следственное управление СБУ ведет уголовное производство по ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Незаконная добыча янтаря налажена в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. 12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

Теги: Ровно, убийство, янтарь, уголовное производство, киллер, Служба безопасности Украины
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