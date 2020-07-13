В США второй день горит десантный корабль USS Bonhomme Richard, пострадал 21 человек. Видео
Не менее 17 моряков и четверо гражданских лиц пострадали в результате взрыва и пожара, вспыхнувшего 12 июля на десантном корабле USS Bonhomme Richard на базе военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США. Все пострадавшие госпитализированы с травмами, которые не угрожают их жизни. В момент возгорания на корабле находилось около 160 моряков. По состоянию на утро 13 июля, как сообщила пресс-служба фота, тушение пожара продолжается. Что стало причиной возгорания, пока неясно. Контр-адмирал Филип Собек высказал мнение,что судно удастся спасти, проинформировал телеканал CNN. Видео пожара опубликовали в YouTube телеканал WLTX и издание The San Diego Union-Tribune.
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