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В США второй день горит десантный корабль USS Bonhomme Richard, пострадал 21 человек. Видео

Не менее 17 моряков и четверо гражданских лиц пострадали в результате взрыва и пожара, вспыхнувшего 12 июля на десантном корабле USS Bonhomme Richard на базе военно-морских сил США в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота ВМС США. Все пострадавшие госпитализированы с травмами, которые не угрожают их жизни. В момент возгорания на корабле находилось около 160 моряков. По состоянию на утро 13 июля, как сообщила пресс-служба фота, тушение пожара продолжается. Что стало причиной возгорания, пока неясно. Контр-адмирал Филип Собек высказал мнение,что судно удастся спасти, проинформировал телеканал CNN. Видео пожара опубликовали в YouTube телеканал WLTX и издание The San Diego Union-Tribune.

 
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Пожар на корабле USS Bonhomme Richard тушат второй день
Пожар на корабле USS Bonhomme Richard тушат второй день
Фото: cpf.navy.mil
видео

Видео: News 19 WLTX / YouTube

Видео: The San Diego Union-Tribune / YouTube
Теги: США, пожар, корабль
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