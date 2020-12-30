В связи с лесными пожарами в Луганской области ГБР открыло производство в отношении главы ОГА – СМИ

Уголовное производство в отношении главы Луганской ОГА Сергея Гайдая открыто по обращению члена парламентской временной следственной комиссии, которая расследует причины пожаров в регионе осенью 2020 года.

Гайдай руководит облгосадминистрацией с октября 2019 года Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении председателя Луганской областной государственной администрации (ОГА) Сергея Гайдая в связи с пожарами в Луганской области осенью 2020 года.

Об этом 30 декабря УНН сообщили источники в Верховной Раде.

Агентство привело выписку из Единого реестра досудебных расследований.

"29 декабря 2020 года в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Краматорске, поступило депутатское обращение о возможных неправомерных действиях руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Гайдая, предусмотренных ч. 2 ст. 351 УК Украины, а именно невыполнение должностным лицом законных требований временной следственной комиссии Верховной Рады", – сказано в документе.

Обращение, по данным УНН, написал нардеп из группы "Довіра" Сергей Вельможный, который является членом ВСК.

В материалах досудебного следствия указано, что Гайдай обвиняется в невыполнении требований парламентских комитетов и следственных комиссий, создании "искусственных препятствий в их работе", а также предоставлении недостоверной информации.

За сентябрь в Луганской области произошло несколько лесных пожаров. Массовые возгорания лесной подстилки и травы в Луганской области начались 30 сентября. Пожары были зафиксированы в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах и в районе Северодонецка. Жителей ряда сел эвакуировали. По данным ГСЧС, 32 населенных пункта попали в зону поражения. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, "пройденная" огнем, составляет более 20 тыс. га.

Во время осенних пожаров в Луганской области погибло 11 человек, еще 18 (в том числе трое спасателей) были травмированы, 150 человек эвакуировали. В ГСЧС 8 октября сообщили, что ликвидировали все лесные пожары в Луганской области.

В Офисе генпрокурора сообщали, что следствие проверяет четыре основные версии причин возникновения пожаров: обстрелы со стороны не подконтрольных Киеву районов Луганской области; умышленный поджог; самовозгорание травы и леса из-за погодных условий; неосторожное обращение с огнем.

2 декабря Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию причин пожаров.

Гайдай был назначен на должность 25 октября 2019 года.