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В Украине 15 ноября период отключений электроэнергии сократится – данные "Укрэнерго"

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Отключения прогнозируются только в девяти регионах Украины
Отключения прогнозируются только в девяти регионах Украины
Фото: pixabay.com

В связи с повреждениями украинской энергосистемы российскими оккупантами 15 ноября в Украине будут планово отключены электросети в Киеве и восьми областях, проинформировала 14 ноября в Telegrаm компания "Укрэнерго".

"15 ноября с 00.00 до 1.00 и с 5.00 до 24.00 будут действовать плановые отключения в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ограничения являются следствием повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами.

"Ремонтные бригады ведут восстановительные работы круглосуточно, чтобы у украинцев был свет", – отметили в "Укрэнерго".

Украинцев компания призвала "сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления".

"Это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты", – объяснили в "Укрэнерго".

На 14 ноября также планировались отключения электроэнергии в девяти регионах Украины. Отключения анонсировались на все 24 часа.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщали 19 октября в Министерстве энергетики.

В стране начали вводить временные отключения электроэнергии.

11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что плановые отключения от электроэнергии будут продолжены. "Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", – объяснил он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, ремонт, отключение света, ограничения, энергосистема
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