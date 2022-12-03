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В Украине могут приостановить плановые госпитализации и операции в случае продолжительного блэкаута – Минздрав

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Карчевич подчеркнула, что речь идет "о крайних случаях"
Карчевич подчеркнула, что речь идет "о крайних случаях"
Фото: Марія Карчевич / Fаcebook

В случае длительных отключений электроэнергии украинские больницы временно отменят прием больных на плановые госпитализации и плановые операции, заявила 3 декабря в эфире национального телемарафона заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич.

"С нашей стороны даны рекомендации: если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные действия, ургентные операции", – сказала она.

Замглавы Минздрава отметила, что часть временно не используемых помещений медучреждений будут в случае длительного блэкаута законсервированы.

Карчевич подчеркнула, что речь идет "о крайних случаях, крайней ситуации". По ее словам, "блэкаут может длиться и неделю".

По данным Минздрава, больницы в Украине базово обеспечены генераторами, а часть из них – спутниковой связью Starlink.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина объектов украинской энергосистемы.

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: электроэнергия, спутник, отключение света, Минздрав, больницы, Starlink, операция, энергосистема, здравоохранение
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