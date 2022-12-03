В Украине могут приостановить плановые госпитализации и операции в случае продолжительного блэкаута – Минздрав

Карчевич подчеркнула, что речь идет "о крайних случаях" Фото: Марія Карчевич / Fаcebook

"С нашей стороны даны рекомендации: если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные действия, ургентные операции", – сказала она.

Замглавы Минздрава отметила, что часть временно не используемых помещений медучреждений будут в случае длительного блэкаута законсервированы.

Карчевич подчеркнула, что речь идет "о крайних случаях, крайней ситуации". По ее словам, "блэкаут может длиться и неделю".

По данным Минздрава, больницы в Украине базово обеспечены генераторами, а часть из них – спутниковой связью Starlink.