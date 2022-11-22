В Украине начались морозы, поэтому могут быть аварийные отключения электроэнергии – Шмыгаль

"Ситуация остается сложной, но контролируемой. Это означает, что во всех регионах продолжают применяться отключения потребителей. Действуют графики отключений. Пытаемся их уменьшить во времени, но начались морозы и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений", – сказал он.
Глава правительства назвал "критически важной" экономию электроэнергии, это должно обезопасить украинцев от внеплановых аварийных отключений.
"Ремонт и замена поврежденного оборудования продолжаются. По предварительным оценкам, сумма ущерба НЭК "Укрэнерго" из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн. Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад. Это более 1000 квалифицированных специалистов", – объяснил Шмыгаль.
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.
В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.
22 ноября глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что блэкаут будет зависеть от многих факторов, в том числе от работы противовоздушной обороны и того, в какие конкретно объекты долетели направленные ракеты.