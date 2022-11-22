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В Украине начались морозы, поэтому могут быть аварийные отключения электроэнергии – Шмыгаль

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Шмыгаль заверил, что ситуация в энергетике находится под контролем
Шмыгаль заверил, что ситуация в энергетике находится под контролем
Фото: kmu.gov.ua

Ситуация в энергосистеме Украины сложная, но находится под контролем. Об этом 22 ноября на заседании Кабинета Министров Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму опубликовал сайт правительства.

"Ситуация остается сложной, но контролируемой. Это означает, что во всех регионах продолжают применяться отключения потребителей. Действуют графики отключений. Пытаемся их уменьшить во времени, но начались морозы и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений", – сказал он.

Глава правительства назвал "критически важной" экономию электроэнергии, это должно обезопасить украинцев от внеплановых аварийных отключений.

"Ремонт и замена поврежденного оборудования продолжаются. По предварительным оценкам, сумма ущерба НЭК "Укрэнерго" из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн. Над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад. Это более 1000 квалифицированных специалистов", – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c начала полномасштабной войны более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

В компании ДТЭК сообщили 21 ноября, что украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений света как минимум до конца марта.

22 ноября глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что блэкаут будет зависеть от многих факторов, в том числе от работы противовоздушной обороны и того, в какие конкретно объекты долетели направленные ракеты.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: правительство, электричество, электроэнергия, морозы, ремонт, отключение света, ущерб, инфраструктура, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, энергосистема, восстановление
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