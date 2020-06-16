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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Винницкой области пьяная женщина за рулем сбила четырех детей – Нацполиция

Один из мальчиков, пострадавших в результате наезда, находится в реанимации в состоянии травматической комы, сообщает Нацполиция Украины.

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Пострадавших детей четырех, шести, семи и восьми лет госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу
Пострадавших детей – четырех, шести, семи и восьми лет – госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу
Фото: npu.gov.ua

В Винницкой области пьяная женщина за рулем сбила четырех детей. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Слободка Калиновского района. По данным следователей, 32-летняя местная жительница разворачивалась задним ходом на автомобиле ВАЗ 21103 и наехала на игравших у соседского двора детей.

Травмированных детей – четырех, шести, семи и восьми лет – госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Старший из пострадавших мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой находится в травматической коме.

В полиции установили, что женщина находилась за рулем в состоянии опьянения – зафиксировано 1,07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму. Правонарушительница была задержана.

Следственное управление областной полиции начало уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкие телесные повреждения).

Теги: автомобили, Винницкая область, алкоголь, дети, Нацполиция
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