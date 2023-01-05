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ВАКС арестовал экс-нардепа Скуратовского с возможностью выйти под залог в 40 млн грн

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Подробности дела, по которому ВАКС избирал меру пресечения, озвучила САП
Подробности дела, по которому ВАКС избирал меру пресечения, озвучила САП
Фото: Вищий антикорупційний суд / Facebook

4 января Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога для экс-нардепа, который фигурирует в уголовном производстве о нанесении ущерба банку. Об этом проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога одному из участников организованной группы, которая противоправно завладела правом требования банковского учреждения на 128 млн грн – председателю комитета Верховной Рады VIII созыва", – говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году на тот момент нардеп, "являясь фактическим собственником ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева" за кредитные средства, и с целью "избежать ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость" он привлек представителей СБУ, Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), госпредприятия по электронным закупкам "СЕТАМ" а также оценщиков и "организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее нацагентство и госпредприятие".

"Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду, благодаря чему добились выкупа указанной недвижимости по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо. [...] Реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более чем на 112 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую уплатили злоумышленники", – объяснили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0jjbr4JW8KMrB3vW83ZNaM2do36uWerWHzqGigfz8LaqT2gX1NjSunGV85ohF36vxl

Антикоррупционная прокуратура не назвала в своем посте фамилии экс-нардепа.

"Українські новини" утверждают, что речь идет о бывшем нардепе от Радикальной партии Сергее Скуратовском.

О подозрении по этому делу Скуратовскому сообщили в декабре 2022 года, отмечает агентство.

Контекст:

5 сентября 2019 года, когда Скуратовский уже стал бывшим нардепом, прокуратура сообщала ему о подозрении в нанесении телесных повреждений сельскому голове села Плахтянка Киевской области.

6 сентября того же года Скуратовскому объявили подозрение в сокрытии корпоративных прав на три компании общей стоимостью более 24 млн грн, пользовании автомобилем Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением стоимостью 1,5 млн грн.

Его объявляли в розыск.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, арест, залог, кредиты, антикоррупционная прокуратура, САП, Сергей Скуратовский, АРМА, Высший антикоррупционный суд Украины, СЕТАМ, ВАКС, нардеп
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