ДТП, в результате которого погибли три человека, произошло на автодороге сообщением Киев – Чоп, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

ДТП произошло сегодня около 10.00 Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львовской области в результате столкновения четырех автомобилей погибли три человека. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

ДТП произошло сегодня около 10.00 на автодороге сообщением Киев – Чоп недалеко от села Зубра Пустомытовского района.

Правоохранители предварительно установили, что столкнулись автомобили ВАЗ-2109, Opel Astra, Mazda и Citroen.

От травм, полученных в результате аварии, на месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2109. Пострадавший пассажир Citroen скончался по дороге в больницу.

Сейчас полиция устанавливает личные данные участников ДТП.