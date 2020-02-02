Во Львовской области задержали грузовик-рефрижератор с несовершеннолетними мигрантами. Он ехал в Россию

Нелегалы сообщили, что заплатили по $2 тыс., чтобы их доставили в Германию Скриншот: Zaxid.Net / YouTube

Вечером 1 февраля в селе Гамалиевка Львовской области задержали автомобиль-рефрижератор, который вез яблоки из Северной Македонии в Россию, сообщает Zaxid.net.

В полиции агентству рассказали, что в грузовике обнаружили четырех мигрантов, находившихся в полуобморочном состоянии. Эту информацию журналистам подтвердил начальник управления по предотвращению и противодействию контрабанде Галицкой таможни Олег Лев.

Автомобиль с российской регистрацией пересек границу Украины в пункте пропуска "Дьяково" в Закарпатской области. В Гамалиевке он остановился на заправке.

Водитель утверждает, что не знал о мигрантах в рефрижераторе, но якобы услышал, что они стучали оттуда. Так как фура была опломбирована, он вызвал таможенников и полицию, которые вскрыли холодильную камеру и обнаружили там юношей-нелегалов в возрасте 16–17 лет. У двоих были паспорта граждан Афганистана, у двух других не было документов, пишет издание.

Мигрантам оказали медицинскую помощь, сейчас угрозы их жизни нет.

По словам нелегалов, они заплатили организатору "поездки" по $2 тыс. за то, что их доставят из Северной Македонии в Германию, а до этого 10 месяцев ехали в Европу из Афганистана через Иран, Турцию и Грецию.