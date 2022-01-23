Возле границы с Румынией нашли тело украинского военнослужащего, еще один ранен – Госпогранслужба

"Недалеко от украинско-румынской границы было обнаружено тело военнослужащего без признаков жизни. В дальнейшем была вызвана карета скорой медицинской помощи, проинформированы представители полиции и других правоохранительных органов", – сказал он.

Бровко отметил, что "на место были вызваны офицеры пограничного отряда для проведения внутреннего служебного расследования".

По данным УНН, речь идет о смерти 19-летнего пограничника.

Общественному Бровко сообщил, что у погибшего огнестрельное ранение. Военный проходил срочную службу в пограничном ведомстве.

Также сегодня стало известно о еще одном пострадавшем в Черновицкой области пограничнике. Бровко рассказал УНИАН, что в ночь на 23 января 22-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в грудь.

"Пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. [...] Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путивльскую больницу", – сказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, состояние пострадавшего тяжелое, но он остается в сознании.

Бровко подчеркнул, что пока неизвестно, как было получено ранение.

По данным Общественного, пострадавшего прооперировали и готовятся перевезти в военный госпиталь.

Внутреннее расследование проводится и в связи со вторым инцидентом.