Житель Киева создал 20 интернет-СМИ и в сотрудничестве с РФ транслировал через них идеи "русского мира" – СБУ

"Злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы с помощью пропаганды максимально распространить идеи "русского мира" в нашем государстве. Их конечная цель – нарастить пророссийские настроения среди украинцев. Для этого киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ", – говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что "в них регулярно оправдывали вооруженную агрессию России и глорифицировали ее участников".

"Кроме того, через эти веб-ресурсы активно разгонялась заведомо ложная информация о ВСУ, дискредитировались украинские защитники. По имеющейся информации, общая аудитория данных ресурсов насчитывала более 2,2 млн уникальных пользователей в месяц", – объяснили в ведомстве.

Задержанному сообщили о подозрении в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 436-2 (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерной и отрицается вооруженная агрессия России против Украины) Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генерального прокурора Украины отметили, что администратор пророссийских ресурсов за свою деятельность получал оплату от россиян "в том числе с использованием подсанкционных платежных систем".

"По результатам проведенных санкционированных обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, флеш-носители, мобильные устройства, документы, свидетельствующие о его противоправной деятельности", – рассказали в ведомстве.