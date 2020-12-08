ГОРДОН
 
 
КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе – Енин

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что правительство Ирана планировало заложить в бюджете на 2021 год €200 млн для компенсации родным погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате крушения самолета МАУ погибло 11 граждан Украины
В результате крушения самолета МАУ погибло 11 граждан Украины
Фото: EPA

Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом в эфире "Громадського радіо" 8 декабря заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

По его словам, правительство Ирана отозвало предложение по закладыванию в бюджете на 2021 год €200 млн для компенсации родным погибших в авиакатастрофе.

"Предполагалось, что €200 млн выделят именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе, но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций", – заявил Енин.

Он отметил, что о размере компенсаций пока не начинали переговоры с иранской стороной.

"Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества иранской стороны, в частности, с Украиной по обеспечению объективного и беспристрастного расследования катастрофы", – подчеркнул замминистра.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

Украина как государство ведет переговоры с Ираном вместе с другими странами, чьи граждане погибли на борту самолета. Эти переговоры начались 29 июля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что первый раунд переговоров продолжался 11 часов. По их итогам стороны не договорились о сумме компенсаций за сбитый Boeing.

19 октября в Иране стартовал второй этап переговоров. Киев заявлял, что хочет выяснить все обстоятельства ракетного удара по самолету. По итогам первого дня Енин сообщал, что Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам жертв катастрофы, независимо от их гражданства. Второй раунд переговоров завершился 20 октября.

Теги: Украина, Иран, бюджет, авиакатастрофа, МАУ, катастрофа, Тегеран, выплаты, Евгений Енин, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов". Певица Карпа заразилась коронавирусом
"Ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов". Певица Карпа заразилась коронавирусом
Остапчук проехался по снегу на роликах. Видео
Остапчук проехался по снегу на роликах. Видео
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса
  "Скандал, стеб, сарказм". Украинские актеры Трегубова и Цимбалюк снялись в провокационном клипе группы "Ленинград". Видео
  "Скандал, стеб, сарказм". Украинские актеры Трегубова и Цимбалюк снялись в провокационном клипе группы "Ленинград". Видео
Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия. Видео
Джоли рассказала женщинам, как нужно действовать в случае насилия. Видео
"С ними надо нежно и быстро". Победитель "МастерШеф" рассказал, как правильно готовить морепродукты
"С ними надо нежно и быстро". Победитель "МастерШеф" рассказал, как правильно готовить морепродукты
Данилко стал четвертым детективом в шоу "Маска"
Данилко стал четвертым детективом в шоу "Маска"
"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым
"Похож на Бабкину", "Зачем женщину вылепили?", "Выглядит как ровесник". В сети обсуждают совместное фото Баскова с Леонтьевым
Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео
Организаторы "Мисс Украина Вселенная" объявили имя победительницы. Видео
"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии
"Хочется еще достигать в своей профессии высот". Барский рассказал о своих доходах во время пандемии
"Вечеринка с алкоголем и оливье". EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год
"Вечеринка с алкоголем и оливье". EL Кравчук рассказал, как отпразднует с Данилко Новый год
Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки
Писательница Карпа в день своого 40-летия обнародовала откровенные снимки
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому
Режиссер Лавренчук: Я уехал из РФ, исходя из политической позиции. И сегодня не могу нарадоваться этому G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
"Он сгнил, лежа в постели!". Петросян заявил, что Джигарханян умер в муках
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
Балан прокомментировал отношения с Тиной Кароль
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Он покончил с собой". Обнародовано письмо любовницы актера Олега Ефремова
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
"Каждый день этот х... писал, пытаясь выкачать деньги". Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал брак отца с 39-летней собственницей сети магазинов украшений
  "Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Я-то больше действия анализирую". Хакамада высказалась о сексуальности Путина
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
"Хочу как Билык". Цибульская рассказала, как супруг относится к тому, что она продолжает общаться со своим бывшим
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS