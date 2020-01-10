На Донбассе задержали боевика, который охранял остатки сбитого самолета MH17 – штаб ООС

В 2014 году боевик за денежное вознаграждение в размере от 197 до 590 грн собирал и отдавал террористам обломки малайзийского самолета Boeing рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

В Донецкой области пограничники задержали боевика, который, предположительно, охранял место катастрофы и остатки малайзийского Boeing рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом 10 января проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Боевик является гражданином Украины 1994 года рождения.

"В течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими жителями", – заявили в штабе.

В пресс-центре рассказали, что с конца августа 2014 года задержанный охранял место авиакатастрофы.

"За денежное вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей (от 197 до 590 грн) собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших. За это время неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и руководство всеми действиями боевиков", – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что преступную деятельность мужчины подтвердили фото с его страницы в соцсети, где он в военной форме, с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ Гиркину, экс-главе "разведки ДНР" Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ ДНР" Леониду Харченко.